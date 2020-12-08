Обвиняемых по второму делу о надписи «Не забудем» приговорили к срокам до двух лет колонии

Суд Фрунзенского района приговорил минчан Дениса Греханова, Игоря Самусенко и Владислава Гулиса к срокам до двух лет колонии за надпись «Не забудем», которую они оставили в ночь на 9 сентября на месте убийства Александра Тарайковского, сообщает корреспондент «Медиазоны» из здания суда.

В частности, Самусенко и Греханов получили по полтора года «химии», или ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, а Гулис — два года колонии строгого режима.

Ночью 9 сентября, по версии обвинения, каждый из троих подсудимых «в группе лиц» нанес на тротуар «циничную надпись, которая оскорбляет чувства граждан, демонстрирует пренебрежение моральными ценностями, направлена на причинение вреда общественному порядку и моральности».

Изначально обвиняемым вменялись две статьи: часть 2 статьи 339 УК и часть 2 статьи 218 УК . От последней обвинение позже отказалось.

Обвиняемые признали вину частично. Они согласились, что писали «Не забудем», но не считали эту надпись циничной.

В день вынесения приговора, 8 декабря, обвиняемые выступили с последним словом.

В этот же день суд Фрунзенского района вынес первый приговор по той же статье за такую же надпись, только с ошибкой: «Не забубем». Максиму Павлющику дали два года колонии общего режима, Марии Бобович — полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.