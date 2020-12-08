Россиянку, критиковавшую силовиков и выходившую на акции протеста, депортируют из Беларуси

24-летнюю гражданку России вышлют из Беларуси после ареста за участие в протестах (статья 23.34 КоАП), сообщает БЕЛТА.

Как рассказали агентству в ведомстве, сотрудники ГУСБ МВД установили личность россиянки после того, как она опубликовала в соцсетях фотографии и видео с участием милиционеров с негативными комментариями в адрес силовиков.

Россиянку задержали, выяснилось, что она приехала в Минск полтора года назад для заработка и получила регистрацию на временное пребывание. «Девушка активно посещала несанкционированные массовые мероприятия, выражая свою, как она пояснила, "гражданскую позицию". Общаясь с оперативниками, она призналась, что неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных телеграм-каналов», — цитирует ведомство БЕЛТА.

После административного ареста россиянку вышлют из Беларуси.