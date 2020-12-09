За угрозу сотруднику RT Константину Придыбайло на минчанина завели уголовное дело

В Минске за угрозу сотруднику телеканала Russia Today задержан 47-летний местный житель, сообщил телеграм-канал ГУБОП.

Как утверждает МВД, в сентябре в милицию обратился сотрудник российского телеканала Russia Today Константин Придыбайло. Он сообщил, что ему поступают телефонные угрозы. Оперативники выяснили, что Придыбайло позвонил 47-летний житель Минска. В отношении задержанного СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством (статья 186 УК).

На видеозаписи, опубликованной на ютуб-канале МВД, задержанный минчанин говорит, что в «сентябре, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сделал звонок журналисту Придыбайло и угрожал ему».

«Номер телефона нашел на фейсбуке в группе "За Европейскую Беларусь". Я, наверное, хотел доказать, что он несет ту ложную информацию, которая была опубликована на фейсбуке», — рассказал минчанин.

Голос за кадром спросил у мужчины, что конкретно он сказал Придыбайло по телефону.

«Я вначале с ним поздоровался. Потом, поскольку я был выпивший, сказал ему, что все, ****** [крышка] тебе».



После голос за кадром спросил, посещал ли задержанный воскресные марши, чего он добился этим и есть ли смыл на них ходить. Также МВД опубликовало запись разговора двух мужчин — как утверждается, сентябрьский звонок задержанного Константину Придыбайло.