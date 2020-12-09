Заблокирован сайт платформы «Единая книга регистрации преступлений», запущенной Тихановской

Доступ к сайту «Единой книги регистрации преступлений» ограничен на территории Беларуси. Блокировку ресурса заметил TUT.by.

Адрес сайта внесен в список ресурсов ограниченного доступа. При попытке входа на платформу через byfly появляется надпись «Не удается получить доступ к сайту».

При входе через провайдеров, еще не ограничивших доступ к сайту, без использования VPN, появляется предупреждение от самой платформы.

Мы запретили вход на этот сайт из Беларуси без VPN, так как мы заботимся о безопасности наших посетителей и их данных. Мы слишком хорошо знаем, на что могут пойти белорусские власти, чтобы отследить посещения этого сайта и факты отправки данных. Использование VPN позволит вам скрыть свои посещения сайта ЕКРП и обезопасить себя и свои данные».

О запуске «Единой книги регистрации преступлений» 1 декабря объявила Светлана Тихановская. Политик говорила, что на платформе будут собирать информацию о задержаниях, избиениях, пытках и личных данных тех, кто их совершал.