По решению Мининформа в Беларуси заблокирован сайт KYKY.org

В Беларуси заблокировали сайт KYKY.org, пишет издание в своем телеграм-канале.

«Итак, ребята, это все же произошло — хоть и на несколько месяцев позже, чем мы думали. KYKY заблокирован на территории Беларуси по решению Мининформа. Мы не унываем, потому что знаем: вы разбираетесь в ВПНах и современных трафиках лучше, чем государственные министерства — в блокировках. Мы продолжим работать, пусть это и хлопотное дельце!», — написало издание по-поводу блокировки.

Вечером 21 августа стало известно о блокировке 73 ресурсов, в числе которых сайты негосударственных СМИ — «Еврорадио», «Радые Свабода», российской «Медиазоны» и других. Через неделю оказались заблокированными сайты изданий «Наша Ніва» и Naviny.by. 2 декабря заблокировали сайт беларуской «Медиазоны».