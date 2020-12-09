Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование о насилии со стороны беларуской милиции

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование преступлений против человечности по жалобе гражданина Беларуси Максима Хорошина, пишет Delfi со ссылкой на Генпрокуратуратуру Литвы.

«Обстоятельства происшествия, указанные заявителем и прочие первичные данные, представленные прокуратуре, оценены как имеющие состав преступления, по отношению к которому, согласно Уголовному Кодексу Литовской Республики, применяется универсальная юрисдикция», — говорится в сообщении прокуратуры.

Литовская генпрокуратура утверждает, что для доказательства преступления в ходе досудебного расследования нужно будет получить данные о том, что пытки осуществлялись от имени государства. Также не исключается, что в ходе расследования будет собрана информация и о других пострадавших лицах.

Позже действия литовской Генпрокуратуры ответило беларуское ведомство. По мнению Генпрокуратуры Беларуси, применяяя универсальную юрисдикцию, Литва вмешивается во внутренние дела беларуской республики.

Ведомство сообщило, что по заявлению Хорошина «компетентные органы Беларуси проводят доследственную проверку и решение будет принято в соответствии с национальным законодательством».

Максим Хорошин — совладелец цветочного магазина «Первый цветной». Как рассказала его супруга, он дарил цветы женщинам во время их акций протеста и сам участвовал в мирных маршах. Видео с его задержанием появилось в фейсбуке у писателя Саши Филипенко 13 октября. Позже Хорошин уехал из страны на реабилитацию.