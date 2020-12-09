Беларусь закрывает наземные границы на выезд из‑за коронавируса

В Беларуси ввели временный запрет на выезд из страны через наземные пукнты пропуска в целях предотвращения распространения коронавируса. Эта мера закрепена постановлением Совета министров № 705 от 7 декабря.



Положение вступает в силу через 10 дней после официальной публикации.

Действие запрета не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, водителей международных перевозок, официальные делегаци, командировочных и на некоторые другие категории.

От «нет никаких вирусов» до «нет никакой политики». Как менялась риторика беларуских властей от первой ко второй волне пандемии

Беларусам можно будет выезжать по ряду причин. Например, по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника; лицам, имеющим вид на жительство в иностранном государстве, — к месту постоянного проживания; для получения медицинской помощи при предъявлении соответствующих документов; работающим на территории иностранного государства при предъявлении документов; для получения образования в иностранных образовательных орзанизациях и по некоторым другим причинам.

В постановлении говорится, что выезд по этим причинам будет разрешен не чаще одного раза в течение шести месяцев.

Иностранцам, прибывающим в Беларусь, необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат на COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее трех суток до даты пересечения границы.



В первую волну коронавируса, 28 февраля 2020 года, Александр Лукашенко говорил о неэффективности карантинных мер на границе.



«Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении — это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям», — утверждал он.



Через месяц, 27 марта, он еще раз высказался против закрытия границ и добавил, что «от России не закроешься». Лукашенко советовал лечиться от коронавируса водкой и называл его «психозом».