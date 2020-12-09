Беларусь закрывает наземные границы на выезд из‑за коронавируса

В Беларуси ввели временный запрет на выезд из страны через наземные пукнты пропуска в целях предотвращения распространения коронавируса. Эта мера закрепена постановлением Совета министров № 705 от 7 декабря.
Положение вступает в силу через 10 дней после официальной публикации.
Действие запрета не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, водителей международных перевозок, официальные делегаци, командировочных и на некоторые другие категории.
Беларусам можно будет выезжать по ряду причин. Например, по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника; лицам, имеющим вид на жительство в иностранном государстве, — к месту постоянного проживания; для получения медицинской помощи при предъявлении соответствующих документов; работающим на территории иностранного государства при предъявлении документов; для получения образования в иностранных образовательных орзанизациях и по некоторым другим причинам.
В постановлении говорится, что выезд по этим причинам будет разрешен не чаще одного раза в течение шести месяцев.
Иностранцам, прибывающим в Беларусь, необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат на COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее трех суток до даты пересечения границы.
В первую волну коронавируса, 28 февраля 2020 года, Александр Лукашенко говорил о неэффективности карантинных мер на границе.
«Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении — это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям», — утверждал он.
Через месяц, 27 марта, он еще раз высказался против закрытия границ и добавил, что «от России не закроешься». Лукашенко советовал лечиться от коронавируса водкой и называл его «психозом».