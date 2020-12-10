Жителя Витебска осудили на 4,5 года колонии за подсечку милиционеру на акции протеста

Суд Первомайского района Витебска 9 декабря приговорил 39-летнего местного жителя Олега Ефременко к четырем с половиной годам колонии за подсечку милиционеру на акции протеста 13 сентября (статья 364 УК; насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел), пишет издание «Витебская весна».

Судья Наталья Кораблина также удовлетворила иск потерпевшего милиционера, потребовавшего 1 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

В последнем слове подсудимый извинился перед милиционером, который в результате подсечки упал и поцарапал ладони. Также Ефременоко извинился перед женой, которая осталась одна с маленьким сыном.