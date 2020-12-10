Минская милиция приравняла бело‑красно‑белые флаги на домах и в окнах к пикетированию

Вывешивание бело-красно-белых флагов на фасадах жилых домов, в том числе на окнах, балконах и лоджиях, будет расцениваться как нарушение части 1 статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения митинга, демонстрации, пикетирования), сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Эта норма предполагает штраф до 30 базовых величин или административный арест.

В Минске уже составили более 20 административных протоколов из-за бело-красно-белых флагов.

Ранее уже появлялись сообщения о наказании за вывешивание бело-красно-белых флагов как за пикетирование. Так, 1 октября протокол по статье 23.34 КоАП составили на минчанина Семена Анфилца. В начале декабря стало известно об арестах за вывешенные флаги: житель Минска Дмитрий Кабанов получил 7 суток за флаг на балконе, а жителя Логойска Владимира арестовали на тот же срок за флаг внутри лоджии.