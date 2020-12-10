Жительница Пружан попросила местный райисполком разрешить ей ходить в магазин без риска быть задержанной

Жительница Пружан написала письмо в райисполком, в котором попросила разрешить ей сходить в конкретные даты в магазин за продуктами без риска быть задержанной, пишет TUT.by.

«Прошу выдать мне разрешение на посещение магазинов "Универмаг", "Универсам", "Кулинария", "Три цены", а также возможность следования к этим магазинам пешком и на общественном транспорте без задержания в Пружанский РОВД для установления личности 12 и 13 декабря», — указано в обращении, которое изначально опубликовал телеканал «Белсат».

Председатель местного Координационного Совета Анна Баран рассказала TUT.by, что поводом для обращения стали неоднократные задержания активистов для установления личности.

«Люди стояли возле остановки, приехал автозак и четверых забрали. На следующий день повторилось то же самое. При этом у них не было никакой символики. Эта остановка у нас в народе называется "Остановкой перемен" — после выборов люди там каждый день собираются», — рассказывает Анна.

По словам Баран, после того, как людей два раза забирали с этой остановки в РОВД в одно и то же время, в расписании кто-то добавил еще один пункт: «19:00 — аўтазак».

«И на следующий день забирал не автозак, а "бобики", уазики, милицейские машины. В один день оттуда забрали семь человек, потом восемь», — говорит активистка. Она также утверждает, что людей забирали не только с «остановки перемен» — несколько человек остановили в городе: одни шли из магазина, другие гуляли.

Сама Анна, по ее словам, с 4 декабря побывала в РОВД пять раз.