СК отказался возбуждать уголовное дело из‑за ранения водителя пассажирского автобуса светошумовой гранатой

Водителю пассажирского автобуса Павлу Сибилеву, которого ранило 10 августа светошумовой гранатой недалеко от станции метро «Пушкинская» в Минске, Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, пишет TUT.by.

В распоряжении редакции издания оказался документ с приказом руководителя филиала «Минсктранса», в котором работает Сибилев. В нем сказано, что в ходе проверки СК установлено, что водитель «получил имеющиеся у него телесные повреждения в результате несчастного случая, а именно взрыва на расстоянии одного метра от него светошумовой гранаты».

«Следствие пришло к выводу, что факт умышленного совершения сотрудниками правоохранительных органов действий явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных им по службе, не нашел своего подтверждения», — написано в документе.

По мнению следствия, не установлено, произошел ли «несчастный случай» по вине силовиков или по вине должностных лиц «Минсктранса».

Вечером 10 августа автобус № 163, в котором ехал Сибилев, оказался заблокированным на дороге между остановками у станций метро «Спортивная» и «Пушкинская», напоминает TUT.by. Мужчина получил ранение от светошумовой гранаты, когда возвращался в салон. В военном госпитале он провел месяц. Во врачебной выписке было указано: минно-взрывное ранение области поясницы с обширным дефектом мягких тканей, огнестрельный перелом остистых отростков LII-LIII позвонков, множественные поверхностные ранения левого плеча, ушиб почек.