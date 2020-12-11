Гродненца, которого обвиняют в распылении газа в милиционера, приговорили к четырем годам ограничения свободы

Суд Октябрьского района Гродно приговорил местного жителя Никиту Самарина к четырем годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа по статье о насилии в отношении милиционера (статья 364 УК) — Самарина обвиняют в распылении перцового газа в милиционера, пишет правозащитный центр «Вясна».

Кроме того, гродненец должен выплатить потерпевшему 500 беларуских рублей денежной компенсации. Самарина освободили из-под стражи в зале суда.

По сообщению центра, из материалов дела известно, что 25 августа во время «несанкционированного пикета» вблизи Октябрьского РОВД Самарин попытался заступиться за сотрудника ОАО «ГродноАзот», когда того пытались задержать неизвестные в штатском. В одного из них, по версии следствия, Самарин распылил газ.

14 октября МВД опубликовало видео, на котором Самарин со скрытым лицом лицом рассказывает на камеру, как отбивал человека у людей в штатском неподалеку от здания Октябрьского РОВД Гродно. По его словам, он брызнул перцовым баллончиком в сторону тех, кто насильно задерживал людей, а позже скрывался от милиции.

По информации «Гродненской весны», Самарина задержали 6 октября.

«Его жестоко избивали и издевались, при пытках парню ножом отрезали длинные волосы, а также брызгали в глаза газовым баллончиком. Позже его забрала скорая — у Самарина были многочисленные травмы и ожоги глаз. Никита Самарин был взят под стражу и заключен в следственном изоляторе на улице Кирова», — писала «Гродненская вясна».

Рассмотрение дела Самарина началось 8 декабря. На суде потерпевший также потребовал компенсацию морального вреда в размере трех тысяч беларуских рублей. По словам сотрудника ОМОНа, Самарин «оказал целенаправленное насилие» в отношении него, из-за чего пострадавший получил химическое повреждение глаз.

На втором заседании, прошедшем 10 декабря, Самарин сказал, что его физическим принуждением заставили оговорить себя на камеру и читать текст с бумажки. На этом же заседании государственный обвинитель запросил 4 года заключения для Самарина и денежную компенсацию для милиционера, который проходит по делу как потерпевший.