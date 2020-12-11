«Репортеры без границ» признали Беларусь самой опасной для журналистов страной Европы

«Репортеры без границ» (РБГ) признала Беларусь самой опасной страной для работы журналистов в Европе. Об этом говорится в докладе организации.

В нем РБГ отмечает, что количество случаев нарушения прав журналистов возросло в четыре раза за последние четыре месяца. В период избирательной кампании было зафиксировано 102 случая преследования журналистов, в последующие месяцы — 449.

«Репортеры без границ» разработали список рекомендаций, направленных на прекращение преследования журналистов.

Беларусь занимает 153-е место из 180 стран в мировом рейтинге свободы прессы РБГ за 2020 год.