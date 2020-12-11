У корреспондента «Настоящего времени» под предлогом проверки на экстремизм отобрали ноутбук и не выпускают из аэропорта Минска

Сотрудники пограничной службы аэропорта Минска забрали у журналиста «Настоящего времени» Романа Васюковича ноутбук для «экспертизы на экстремизм», а самого его не выпускают. Об этом Васюкович рассказал «Медиазоне». Вскоре после этого он перестал отвечать на сообщения.

Васюкович возвращался из рабочей командировки в Киев, когда пограничники изъяли его ноутбук и документы, пишет «Настоящее время». Об этом изданию стало известно около 22:00.

На момент написания новости пограничная служба не прокомментировала «Настоящему времени» происходящее.

Через полчаса журналист сообщил «Настоящему времени», что его отпустили, однако без ноутбука, поскольку его изъяли «для проверки на экстремизм».

7 августа журналистов «Настоящего времени» Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка и Юрия Баранюка задержали в гостинице «Минск». Их доставили в РУВД, а тем же вечером выслали из страны. По мнению Ромалийской, силовики пришли к журналистам из-за эфира телеканала о событиях в Минске.

Обновлено в 1:00. Добавлена информация «Настоящего времени» об освобождении Васюковича.