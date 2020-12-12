TUT.by: экспертиза подтвердила, что на опубликованной после смерти Романа Бондаренко прослушке голоса Баскова и Шакуты

Фоноскопическое исследование, проведенное российским экспертом Эллой Боргояковой, записей телефонных разговоров, опубликованных после смерти Романа Бондаренко, подтвердило, что голоса на записи принадлежат чемпиону мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрию Шакуте и главе федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову, сообщает TUT.by.

Судя по деталям разговора, мужчины на записи обсуждают именно задержание Романа Бондаренко на «площади Перемен», после которого он погиб.

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«На основе изученного специалист пришла к категоричному выводу, что голоса на аудиозаписи принадлежат именно Дмитрию Шакуте и Дмитрию Баскову. Признаков монтажа не обнаружено», — пишет издание.

Сами Басков и Шакута до сих пор не комментировали опубликованную запись. Журналисты TUT.by ранее также заметили сходство между Шакутой и Басковым и двумя мужчинами, участвовавшими в потасовке на «площади Перемен», после которой задержали Романа Бондаренко. Мужчины приехали в район, чтобы срезать бело-красные ленточки.

Помимо этого, издание теперь опубликовало новое видео, снятое 18 октября во время конфликта в другом районе. На записи видно, что после споров с местными жителями приехавшие срезать ленты первыми напали на своих оппонентов, стали заламывать им руки, бить их и валить на землю. Журналисты считают, что на «площади Перемен» и во дворе ЖК «Мегаполис» были одни и те же люди.

11 ноября в Минске во дворе «площади Перемен» произошла потасовка между жителями района и неизвестными в масках, приехавшими срезать бело-красные ленточки. В результате конфликта неизвестные задержали 31-летнего Романа Бондаренко. Он был избит и получил травму головы, на следующий день Бондаренко умер в больнице. Дело о его гибели до сих пор не возбудили.