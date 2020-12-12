Швейцария заморозила активы Лукашенко и запретила ему въезд

Власти Швейцарии заморозили финансовые активы Александра Лукашенко и запретили ему въезд в страну, сообщает Reuters.

Кроме того, въезд запрещен сыну Лукашенко Виктору и еще 13 гражданам страны.

Швейцария приняла такие меры из-за насилия в отношении протестующих в Беларуси и необоснованных арестов. «Швейцария глубоко обеспокоена сохраняющейся напряженностью и призывает власти Беларуси и гражданское общество к диалогу», — цитирует агентство заявление властей. Они также требуют освобождения граждан, арестованных безосновательно, и расследования пыток и жестокого обращения со стороны силовиков.

Ранее Евросоюз, Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и высокопоставленных силовиков. Евросоюз расценивает действия властей Беларуси как репрессии.