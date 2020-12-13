МВД: гимназистов, задержанных в Смолевичах, выпустили через шесть минут и извинились за причиненные неудобства

Задержанных в Смолевичах учеников 11-го класса местной гимназии держали около РОВД около шести минут, после чего перед ними извинились и выпустили, пишет пресс-служба МВД.

«Сегодня мы стали свидетелями очередной бури в стакане, устроенной оппо-источниками. По их информации, в Смолевичах Минской области за решеткой оказался чуть ли не весь класс. Дескать, бессовестные милиционеры закрыли мальчиков за решетку, а когда всех привезли в РОВД, приказали стать лицом к стене!», — пишет пресс-служба МВД.

«Поспешим расстроить любителей "жареного". Правдой оказалось только то, что одиннадцатиклассников, действительно, доставили для разбирательства в РОВД. ️Но туда школьники приехали все вместе на одной машине, а возле райотдела пробыли от силы минут шесть. И находились они там далеко не по стойке "смирно". А как только милиционеры разобрались, перед подростками несколько раз извинились за причинённые неудобства и отпустили восвояси», — добавляют в пресс-службе ведомства.

К сообщению МВД прилагается видеозапись длиной чуть менее минуты. На ней одиннадцать молодых людей стоят неподалеку от красного микроавтобуса и забора с колючей проволокой. К ним подходит человек в милицейской форме. Один из молодых людей протягивает милиционеру что-то, похожее на паспорт. Человек в форме некоторое время просматривает протянутый документ, после чего уходит.

Ранее бывший преподаватель гимназии в Смолевичах Анна Северинец рассказала в фейсбуке, что милиция задержала целый одиннадцатый класс гимназии.

«Сегодня в Смолевичах сотрудниками милиции был задержан весь одиннадцатый класс нашей гимназии, который группой возвращался с репетиции выпускного вальса. Мальчиков посадили за решетку, девочек на лавки, перегоняли из буса в бус, привезли в РОВД, командовали встать лицом к стене. Слава богу, женщина в РОВД сильно удивилась и спросила: "Зачем вы сюда детей привезли?". И их выпустили», — писала она.

Сами ученики говорили родителям, что находились в РУВД около 10-ти минут — их поставили лицами к стене, а сотрудники матерились, писал Onliner.

«Дети говорят, что сразу по прибытии в РУВД их поставили лицами к стене. Правда, когда мы уже общались с силовиками, некий подполковник, который, как нам объяснили, отвечал за это задержание, пошел в здание РУВД (родители были на крыльце, нас внутрь не пускали) и там на телефон снял с экрана компьютера видео. На нем дети просто стоят во дворе кучкой, безо всяких лицом к стене. Полторы минуты запись. Все, что мы видели по поводу задержания. Никто палками не машет, ничего страшного не происходит. Но дети рассказывают, что все началось со стенки. Сотрудники матерились», — рассказал изданию один из родителей.