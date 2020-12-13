Против директора гродненского детского хосписа возбудили уголовное дело

Против директора гродненского детского хосписа имени святого Губерта Ольги Величко возбудили уголовное дело, ее подозревают в незаконном использовании спонсорской помощи, сообщил телеканал ОНТ. Статья, по которой подозревают Величко, не называется.

Уголовное дело, как отмечает телеканал, связано с двумя эпизодами. В 2017 году хоспис собирал деньги, чтобы купить аппарат ИВЛ для пятилетней Дарьи. По данным Комитета государственного контроля по Гродненской области, в июне 2018 года Величко сняла с этого счета 17 тысяч рублей.

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«В тот же период времени Величко был составлен фиктивный акт приема-передачи денежных средств, в соответствии с которым родителям нуждающегося ребенка якобы были переданы наличные деньги в указанной сумме для самостоятельного приобретения аппарата ИВЛ. На самом деле ни денежных средств, ни аппарата ИВЛ родителям ребенка не передавалось», — сказал в сюжете представитель КГК Александр Петрусенко.

Еще один пример «незаконного использования спонсорской помощи» в сюжете приводит начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Гродненской области Татьяна Слабыш. Она утверждает, что в августе 2020 года хоспис получил спонсорскую помощь на оздоровление детей в лагере «Неман-72», но договоры на оздоровление детей не заключил, «дети в оздоровительный период туда не направлялись».