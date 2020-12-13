Суд дал пинчанину два года «химии» по делу о клевете на милиционера

11 декабря суд города Пинска приговорил пинчанина Николая Лосицкого к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, пишет «Вясна». Его признали виновным по делу о клевете (статья 188 УК) на майора милиции.

Согласно постановлению следователя Пинского межрайонного отдела Следственного комитета майора Петровича, 18 и 20 августа Лосицкий разместил изображения майора Саковича в телеграм-канале «Пинск для жизни».

«Изображения сопровождались текстами, которые содержали сознательно ложные сведения, не соответствующие действительности и порочащие майора, а также "существенно умаляющие честь и достоинство личности, дискредитирующие потерпевшего в глазах общественности"», — пишут правозащитник со ссылкой на документ.

Во второй публикации, уточняет «Вясна», порочащие сведения и измышления были «соединены с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного статьей 127 УК (геноцид)».