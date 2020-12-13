Минчанина обвинили в насилии над милиционером в первые дни протестов

20-летнему минчанину предъявили обвинение по уголовному делу о насилии над милиционером (статья 364 УК), пишет Следственный комитет.

Как утверждает ведомство, вечером 10 августа мужчина участвовал в митинге на проспекте Победителей в Минске.

«Увидев, как правоохранители пресекают противоправные действия других граждан, он подбежал к сотруднику милиции и нанес ему несколько ударов», — пишет СК.

После этого минчанина задержали, сейчас он под стражей.

СК утверждает, что задержанный сначала отрицал вину, но в ходе следствия ее признал.