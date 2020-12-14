ГУБОПиК сообщил о задержании администратора телеграм‑чата «Контроль автозаков Минск»

Сотрудники ГУБОПиК задержали администратора чатов «Контроль автозаков Минск» и «Контроль лошков-петушков», сообщает телеграм-канал ведомства.

«Правоохранители раскрыли одну из администраторш ТГ-каналов, которая с середины лета 2020 года руководит каналом "Контроль автозаков Минск" (10930 подписчиков) и сопутствующим чатом "Контроль лошков-петушков" (1240 подписчиков)», — сказано в сообщении ведомства.

На видео, которое прилагается к тексту, девушка рассказывает, что ей 25 лет, она родилась и проживает в Минске, и на данный момент не учится и не работает. По ее словам, она администрирует чат «Контроль автозаков Минск», а с конца сентября — «сопутствующий ему чат "лошков-петушков"».

«В основном чате занимаемся тем, что делимся местоположением служебной техники силовых структур с целью помочь людям избежать ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — говорит девушка на камеру.

Ранее в телеграм-чате «Контроль автозаков Минск» сменилась аватарка — вместо прошлой неизвестные поставили изображение государственного герба Республики Беларусь. В самом чате появился репост с канала «Протестный электорат», в котором говорилось о задержании администратора чата.

«Сотрудниками ГУБОПиК МВД Республики Беларусь была задержана владелец телеграм-канала "Контроль автозаков Минск" (11к подписчиков) и телеграм-чата "ЧАТ лошков-петушков" (1,2к подписчиков). Мадам - 25 летняя жительница города Минска по имени Аленская Анна», — сказано в сообщении, появившемся в «Контроле автозаков Минск».