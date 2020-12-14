Главредом «Комсомольской правды в Беларуси» стал Сергей Трефилов

В «Комсомольской правде в Беларуси» сменился главный редактор — новым главредом стал бывший редактор отдела образования и культуры издания Сергей Трефилов, сообщает «Белорусская ассоциация журналистов».

Трефилов пояснил БАЖ, что пока газета по-прежнему не распространяется через «Белпочту» и киоски «Белсоюзпечати».

«Мы находимся в контакте с заинтересованными сторонами и надеемся, что ситуация улучшится», — пояснил он.

На вопрос о содержании газеты Трефилов ответил, что будет «слушать дыхание времени».

«Глобально не будем что-то менять. Наша редакция всегда славилась своим подходом и узнаваемым лицом на рынке белорусских медиа», — сказал главред.

31 августа в «Комсомольской правде в Беларуси» сменили главного редактора. Тогда управлять газетой приехала Марина Бунакова — бывшая редактор «KP.RU в Хабаровске» и сотрудница «Комсомольской правды» в Москве. Журналисты издания рассказывали «Медиазоне», что Бунакова была скорее техническим руководителем, в дела редакции она не вмешивалась.

В августе у газеты возникла проблема с типографией. В беларуском Доме печати несколько раз ломался печатный станок, поэтому там не смогли напечатать свежие номера газет «Комсомольская правда в Беларуси» и «Народная Воля», которые должны были выйти с фотографиями массовых протестов на первых полосах.

«Ну что, "Комсомолка" третий раз оказалась не по зубам станку Дома печати», — иронизировала в фейсбуке редактор «Комсомольской правды» Ольга Шестакова.

2 ноября исполняющим обязанности главного редактора в газете назначили российского журналиста Александра Коца— военного корреспондента российской «Комсомольской правды». Он участвовал в освещении конфликтов в Косово, Афганистане, Сирии, Украине, Ираке, Ливии, Египте и Нагорном Карабахе. Коц внесен в список украинского «Миротворца»; имеет медаль «За отвагу».

Долгое время Коц работал в паре с Дмитрием Стешиным, еще одним военным корреспондентом «Комсомолки». Стешин участвовал в выпуске журнала «Русский образ», вокруг редакции которого сложилась одноименная ультраправая организация (ее лидер Илья Горячев осужден на пожизненное заключение по делу неонацистской группировки БОРН). Один из ключевых участников БОРН Никита Тихонов скрывался, в том числе, на квартире Стешина, там хранились его вещи и российский паспорт. На следствии Тихонов давал показания о том, что с продавцами оружия его познакомил именно Стешин — но в деле БОРН журналист остался только свидетелем.