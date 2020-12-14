Суд арестовал жителя микрорайона Сокол на 13 суток за бело‑красно‑белый флаг, вывешенный на его частном доме

Суд в Минске назначил 13 суток ареста Андрею Зайцеву, мужу активистки Инны Зайцевой, известной как «БЧБ-невеста», за «несанкционированный пикет» (статья 23.34 КоАП) из-за бело-красно-белого флага, вывешенного на их частном доме в микрорайоне Сокол. Об этом Зайцева рассказала в инстаграме.

11 декабря Зайцева задержали в РУВД Октябрьского района, куда он с женой пришел давать объяснения по поводу вывешенного флага. Об этом его жена рассказала правозащитному центру «Вясна». На выходные ее мужа отправили в изолятор на Окрестина. В этот же день суд Заводского района оштрафовал Зайцева на 810 рублей за участие в «Марше гордости» 11 октября.