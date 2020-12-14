Суд арестовал жителя микрорайона Сокол на 13 суток за бело‑красно‑белый флаг, вывешенный на его частном доме
Суд арестовал жителя микрорайона Сокол на 13 суток за бело‑красно‑белый флаг, вывешенный на его частном доме
14 декабря 2020, 21:15
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Суд в Минске назначил 13 суток ареста Андрею Зайцеву, мужу активистки Инны Зайцевой, известной как «БЧБ-невеста», за «несанкционированный пикет» (статья 23.34 КоАП) из-за бело-красно-белого флага, вывешенного на их частном доме в микрорайоне Сокол. Об этом Зайцева рассказала в инстаграме.

Фото: «Вясна»

11 декабря Зайцева задержали в РУВД Октябрьского района, куда он с женой пришел давать объяснения по поводу вывешенного флага. Об этом его жена рассказала правозащитному центру «Вясна». На выходные ее мужа отправили в изолятор на Окрестина. В этот же день суд Заводского района оштрафовал Зайцева на 810 рублей за участие в «Марше гордости» 11 октября.

     
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