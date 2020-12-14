Суд отменил летнее решение об административном правонарушении владельца KYKY и The Village Александра Василевича

9 декабря Минский городской суд отменил постановления об административном правонарушении владельца KYKY и The Village Александра Василевича от 28 июля и 7 августа. Об этом сообщила его жена Надежда Зеленкова в фейсбуке.

«9 декабря председатель Минского городского суда Коршунов П.И., рассмотрел жалобу по делу об административном правонарушении Василевича и постановил ОТМЕНИТЬ постановление судьи Близнюк Ю.А. от 28 июля 2020 и судьи Орлова П.А. от 7 августа. Дело направить на новое рассмотрение в суд Фрунзенского района другому судье», — написала она.

28 июля Василевича задержали, когда он пришел в КГБ, чтобы подать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико. Тогда суд Фрунзенского района Минска назначил ему 14 суток ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП). В протоколе сказано, что он «активно участвовал в несанкционированном митинге» и кричал: «Свободу Бабарико!». Сам Василевич с протоколом не согласился.

Сейчас Василевич проходит обвиняемым по уголовному делу и находится под стражей. Правозащитники Беларуси признали его политзаключенным.