Председателя Белорусской Ассоциации Журналистов вызывают на допрос в качестве свидетеля

Председателя Белорусской Ассоциации Журналистов Андрея Бастунца вызывают на допрос в качестве свидетеля в Следственный комитет по уголовному делу заведенному по статье 361 УК («призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»), пишет БАЖ.

Следователь сообщил Бастунцу о вызове по телефону. С чем может быть связан вызов, председатель БАЖ не знает.

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