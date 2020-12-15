В Минске суд оштрафовал 87‑летнюю пенсионерку за бело‑красно‑белый флаг на балконе

Суд Октябрьского района Минска оштрафовал 87-летнюю пенсионерку Елизавету Бурсову на 405 рублей, или 15 базовых величин, за бело-красно-белый флаг на балконе, передает «Радыё Свабода». Пенсионерка рассказала журналистам, что ее пенсия составляет около 600 рублей.

Решение принял судья Александр Руденко, который признал флаг на балконе нарушением порядка проведения массового мероприятия (статья 23.34 КоАП).

Сама пенсионерка в суде объяснила, почему вывесила флаг: «Чтобы было видно, за кого я голосовала. Под этим флагом действующий президент давал присягу. Я удивилась, когда его запретили». Пенсионерка не согласилась с тем, что она нарушила порядок проведения акции.