Работника МАЗа приговорили к трем годам «химии» за комментарий об экс‑главе МВД Караеве

Суд Заводского района Минска приговорил 31-летнего сварщика Минского автомобильного завода Юрия Карниловича к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, или «химии», за комментарий о бывшем министре внутренних дел Юрии Караеве, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Анжела Костюкевич признала Карниловича виновным в оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Сам подсудимый говорил, что не считает свой комментарий оскорбительным, но при этом просил оперативников передать Караеву извинения.

Как отмечает «Вясна», в ходе процесса комментарий сварщика не был оглашен, но на следствии Карнилович уточнял, что хотел сказать следующее: «Министр внутренних дел Караев побоится сказать президенту Лукашенко, чтобы тот соблюдал Конституцию Республики Беларусь». Комментарий был оставлен под видео, в котором утверждалось, что министр испугался встретиться с гражданами. Гособвинение пришло к выводу, что Карнилович своим комментарием «унизил честь и достоинство Караева, причинил ему моральные и нравственные страдания, подорвал его авторитет».

Ни на суде, ни на следствии самого потерпевшего экс-министра не допрашивали.