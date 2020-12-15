Арестованный автор канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик объявил о бессрочной голодовке

Автор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» и внештатный консультант «Радыё Свабода» по новым медиа Игорь Лосик объявил о бессрочной голодовке, сообщает активист Антон Мотолько.

Лосик с июня находится под арестом. Сегодня ему предъявили новое обвинение — к части 1 статьи 342 УК (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок) следствие добавило статью 13, часть 2 статьи 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках), пишет активист.

«Игорь вину свою не признал и отреагировал на новое обвинение объявлением бессрочной голодовки до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Как и прежде, он считает свое уголовное преследование политически мотивированным», — рассказал Мотолько.

Вскоре жена арестованного Дарья Лосик сообщила, что также объявляет бессрочную голодовку с теми же требованиями.

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До задержания Лосик активно освещал ход избирательной кампании и публиковал анонимные сообщения о принуждении поставить подпись за выдвижение в качестве кандидата в президенты Александра Лукашенко. Правозащитный центр «Вясна» еще в июне признал Лосика политзаключенным.

Обновлено в 14:42. Новость дополнена информацией о голодовке жены Лосика.