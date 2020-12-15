Под Пуховичами задержали местного жителя, замкнувшего рельсы проволокой; его нашли по следам на снегу

34-летнего жителя поселка Марьино Пуховичского района задержали за замыкание металлической проволокой рельсов, сообщает Следственный комитет.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном приведении в негодность путей сообщения (часть 1 статьи 309 УК). По данным СК, в ночь на 15 декабря житель поселка замкнул рельсы проволокой и в результате вывел из строя сигнализацию.

«В связи с этим произошло внештатное срабатывание запрещающего сигнала светофора, и была нарушена работа железной дороги», — говорится в сообщении СК.

Ведомство отвечает, что следователи и милиционеры нашли подозреваемого через несколько часов по следам на снегу, ведущим от рельсов к его дому.