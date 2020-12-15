15‑летний администратор телеграм‑канала «Каратели Беларуси» после задержания покинул страну

15-летний подросток из Любани Иван Шашко, задержанный за администрирование телеграм-канала «Каратели Беларуси», покинул страну, пишет «Наша Нiва».

Юноша не стал раскрывать подробности отъезда из Беларуси, чтобы не «подставлять нереально крутых ребят». Но он отметил, что «чудом выбрался» из страны. Как уточнила газета, Шашко находится за границей с родственниками матери.

Подросток рассказал подробности своего задержания. Шашко уточнил, что после исключения из лицея он ожидал вызова в инспекцию по делам несовершеннолетних и поэтому не удивился, когда его вызвали в РОВД. Подростка посадили в машину у дома, где один из силовиков стал заламывать ему руки, спрашивая, знает ли он, за что задержан. После этого приехали еще несколько омоновцев и сотрудник ГУБОПиК, они повели Шашко домой, где провели обыск и поговорили с его отцом.

По словам подростка, во время задержания ему разбили губу, а также угрожали. Силовики интересовались другими администраторами и источниками информации — Шашко говорит, что не раскрыл их. Спустя три с половиной часа после задержания его отпустили домой.

Подросток также предположил, что его вычислили по IP-адресу в результате провокации. «Меня в чате моего канала просили посмотреть курсы доллара и биткоина, я сделал запросы в гугле и скинул их в чат. Возможно, силовики запросили у провайдера список IP-адресов, с которых были сделаны запросы "курс доллара" и "курс биткоина" в то время», — сказал Шашко.

О задержании Шашко МВД сообщило 8 декабря. Ведомство опубликовало видео беседы с подростком, на котором он говорит, что телеграм-канал призывал к радикальным методам борьбы с властью, а сам он раскаивается.