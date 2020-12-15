Индивидуального предпринимателя из Скиделя задержали за угрозы милиционерам в телеграм-чате, пишет телеграм-канал пресс-службы МВД.

38-летний скидельчанин с августа по декабрь размещал в региональных телеграм-чатах призывы к насилию в отношении милиционеров, утверждает пресс-служба. Против него возбудили уголовное дело.

На милицейском видео житель Скиделя стоит в помещении с государственным флагом и плакатом ГУБОПиК. Он говорит, что задержан за участие в телеграм-каналах:

«Я высказывал оскорбления, высказывал угрозы в адрес сотрудников милиции и действующей власти. В данных поступках я раскаиваюсь и приношу извинения. С чем это было связано? Я хотел выразить свой протест против чрезмерного насилия со стороны сотрудников милиции».