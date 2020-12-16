Экс‑посол Беларуси в Аргентине подал в суд на МИД из‑за несогласия с формулировкой о своем увольнении в приказе

Экс-посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко подал в суд на Министерство иностранных дел с требованием изменить формулировку о причине его увольнения, пишет TUT.by.

По словам адвоката Астапенко Сергея Зикрацкого, его клиент не согласен с указанной в приказе об увольнении причиной — в документе речь идет «о совершении проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе», в то время как сам экс-посол подавал заявление на увольнение, объясняя это тем, что существующая власть недостаточно легитимна и те нарушения, которые были допущены текущей властью, не давали ему морального и юридического права осуществлять дипломатическую службу. При этом сам факт увольнения Астапенко устраивает.

С юридической точки зрения нанимателем дипломата было МИД, которое издало приказ об увольнении Астапенко, основанием которого стал указ Лукашенко, поскольку отстранение от должности посла и формулировка, по которой он отстраняется от должности — прерогатива президента, пояснил адвокат.

Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, сказав, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 27 октября посол отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 Трудового кодекса в связи с нарушением нанимателем законодательства. В новом заявлении он подчеркнул, что целый ряд действий нанимателя «создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси». Астапенко настаивает на том, что уволить его должны были по соглашению сторон после его второго заявления об увольнении.

Сам экс-посол находится за границами Беларуси, а участвовать в заседании намерен по видеосвязи — его адвокат планирует ходатайствовать об этом перед судом.

На 18 декабря адвокат Сергей Зикрацкий и представитель МИД вызваны в суд на опрос, во время которого судья уточнит позиции сторон и назначит дату предварительного заседания.

3 ноября Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе».