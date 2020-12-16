Задержанного в воскресенье выпускающего редактора Onliner Николая Градюшко оштрафовали на 810 рублей

Выпускающему редактору Onliner Николаю Градюшко назначили штраф в 30 базовых величин за акцию в воскресенье, пишет само издание.

Судья постановила, что Градюшко участвовал в несанкционированном массовом мероприятии (часть первая статьи 23.34 КоАП).

Николая задержали 13 декабря во время акции протеста неподалеку от его дома в Минске, на улице Чечота. В тот день задержали журналистов Геннадия Веретинского и Станислава Ивашкевича. Второму 15 декабря назначили штраф в 50 базовых величин.

По данным правозащитников «Вясны», на акции протеста в воскресенье задержали 286 человек. Министерство внутренних дел сообщало о 271 задержанном.