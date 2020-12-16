Журналистку Жанну Новик вызвали в милицию из‑за фото в инстаграме

Журналистку Жанну Новик вызвали в милицию для дачи пояснений из-за фото в инстаграме, сделанного 22 августа в Минске возле Дома правительства. Об этом она рассказала «Медиазоне».

По словам Новик, ей позвонили со скрытого номера и сказали, что она участвовала в митинге 18 ноября на площади около Дома правительства, и потому ей нужно явиться в Московский РУВД для объяснения.

«Фото было сделано 22 августа, во время работы на акции перед Домом правительства, я работала там как журналистка. Опубликовала я его через несколько месяцев, потому они и думают, что оно было сделано 18 ноября, потому что это время публикации в инстаграме», — рассказала Новик.