Художника из Витебска осудили на два года колонии за «намерение нанести удар милиционеру»

Суд Октябрьского района Витебска признал 27-летнего резчика по дереву Владислава Маковецкого виновным в нападении на сотрудников милиции во время протеста 6 сентября и приговорил его к двум годам колонии общего режима, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Маковецкого задержали 18 сентября, а пресс-служба МВД опубликовала в Telegram видео с обыска. Правоохранительные органы считают, что обвиняемый «является членом молодежного оппозиционного движения, серьезно увлекается фашистской символикой и принимает активное участие в протестных акциях».

Наталья Маковецкая, мать обвиняемого, сказала в комментарии TUT.BY: «Он — художник, коллекционер, человек, интересующийся историей, а не нацист. При обыске, считаю, милиция сняла на видео — или показала потом — лишь ту часть коллекции сына, которая была им выгодна».

По словам Натальи, ее сыну и его адвокату показали видео, на котором он, как утверждается, нападает на милиционеров с резиновой дубинкой — во время протеста 6 сентября на улице Правды в Витебске: «Демонстранты побежали его спасать. Влад быстро бегает и оказался рядом в числе первых. Как я видела на видео в интернете, сын получил дубинкой по руке. Он закрылся от удара — и дубинка отскочила в сторону. Владислав взял ее, но почти сразу отбросил в сторону».

В суде прокурор запрашивал для Маковецкого три года лишения свободы. Адвокат обвиняемого подал ходатайство о присоединении к материалам дела расписок о получении денежной компенсации за моральный урон, о котором заявили пострадавшие милиционеры — младший сержант Александр Петровский (500 рублей) и старший сержант Дмитрий Федотов (200 рублей). Потерпевшие заявили, что претензий материального и морального характера к Маковецкому не имеют, судья Снежана Киндеева удовлетворила ходатайство.

Прокурор в своем выступлении заявил, что Маковецкий «активно участвовал в шествии, целенаправленно замахивался похожим на резиновую дубинку предметом на сотрудника милиции Петровского. Имел намерение нанести ему удар, хватал милиционера за руки, причинил ему физическую боль». Также молодого человека обвинили в том, что он устно угрожал сотрудникам милиции.

Адвокат Маковецкого обратила внимание на отсутствие правонарушений у подзащитного в прошлом. Она считает вину недоказанной, а показания потерпевшего Федотова «имеют противоречивый, непоследовательный характер и требуют критического отношения». По ее мнению, у обвинения нет неоспоримых доказательств умысла в действиях Маковецкого.

Также она рассказала, что 20 сентября, узнав о нанесенных Маковецкому телесных повреждениях, ходатайствовала о судебно-медицинской экспертизе. Она была проведена, но с большим опозданием, из-за чего эксперт не смог определить, как молодой человек получил эти повреждения.

Владислав Маковецкий в последнем слове сказал, что не причинил никому вреда и не имел намерения это сделать: «Это просто случилось, и я прошу прощения за это. Пожалуйста, не наказывайте меня строго. Я не могу больше ничего добавить».

Своей вины обвиняемый не признал. Судья Снежана Киндеева признала Владислава Маковецкого виновным в нарушении статьи 364 УК и приговорила к двум годам колонии общего режима.