Онкобольного активиста из Гомеля осудили на год колонии за оскорбление Лукашенко

Суд Хойницкого района приговорил гомельского активиста Алексея Романова к году колонии общего режима по статье об оскорблении президента (статья 368 УК), сообщает «Радыё Свабода».

По предложению прокурора Андрея Судома заседание проходило в закрытом режиме. Обвинение запросило наказание в виде года колонии, а адвокат Рогнеда Тагай требовала ограничиться штрафом.

В материалах дела сказано, что Романов, «имея намерение публично оскорбить президента, умышленно произнес слова и фразы в непристойной форме, которые, согласно экспертизе, содержат негативную оценку президента Александра Лукашенко». Обвиняемый признал вину, но пояснил, что оскорбил человека, а не президента: «Я не оскорблял президента. Поскольку я не считаю Лукашенко президентом, он нелегитимный». Также обвиняемый сказал, что готов к наказанию, но попросил не сажать его в тюрьму из-за проблем со здоровьем.

Романова признали виновным в нарушении статьи 368 УК и приговорили к году колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Алексей Романов — инвалид второй группы в связи с онкологическим заболеванием. Он участвовал в агитационных пикетах штабы Светланы Тихановской в качестве волонтера. На мероприятии 28 июля Романов некорректно высказался в адрес Александра Лукашенко, его слова попали на видео.