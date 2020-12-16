В школах Гомельского района проводят классные часы о бело‑красно‑белых флагах и недопустимости героизации нацизма

В декабре в школах Гомельского района педагоги должны провести классные часы о коллаборационистах и их символике в годы Великой отечественной войны — это следует из документа, направленного начальнику отдела образования гомельского исполкома, пишет TUT.by.

В документе, опубликованном изданием, говорится о том, что местным школам необходимо в течение декабря 2020 года организовать классные часы на тему «Коллаборационисты и их символы в годы Великой Отечественной войны. Память поколений». В качестве цели таких классных часов указано «развитие у учащихся чувства патриотизма, гордости за героическое прошлое и недопустимости героизации фашизма (использование БЧБ символики в годы Великой Отечественной войны)».

Для освещения темы в документе предлагается привлекать работников музеев и преподавателей истории, а отчет о результатах работы направить в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского райисполкома до 29 декабря.

«В связи с рекомендациями до 24 декабря проводим по этой тематике информационные и классные часы. У нас в штате молодой специалист, музейный работник. В двух классах — 4 "А" и в 8 "Б" — была проведена работа с показом видеороликов в актовом зале. Детям рассказывали о коллаборационистском течении и о том, как к ним менялось отношение не только соседей, но и родных», — сообщила изданию заместитель директора Ереминской СШ по воспитательной работе Елена Жилицкая.

На вопрос TUT.by о том, затрагивается ли вопрос символики на таких занятиях, Жилицкая ответила утвердительно.

«Затрагивали. Показывали, кто и под какими символами выходил, проходил по домам, сдавал, предавал. БЧБ-флаги фигурировали. Это не тайна. Наши дети знают. Мы участвовали в онлайн-анкетировании по теме Великой Отечественной войны, которое проводила область. На один из вопросов о символике "К кому относится флаг", дети четко ответили: "Это коллаборационисты"», — рассказала замдиректора.

В отделе образования Гомельского райисполкома изданию подтвердили, что на классные часы по этой теме рекомендовали приглашать историков и сотрудников музеев.

Отчеты о проделанной информационной работе в отдел идеологии Гомельского райисполкома пока не поступили, отмечает TUT.by.

«Школы не отчитываются нашему отделу. Мы письмо не составляли. Отчеты никакие не получали, а то, что школы должны были со старшеклассниками провести [информационную работу], наверное, еще проводят», — ответили изданию в отделе идеологии.

24 ноября Александр Лукашенко анонсировал новый закон «о недопустимости героизации нацизма» в Беларуси. На встрече с работниками «Гомсельмаша» он назвал бело-красно-белые флаги «фашистскими».

«Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества. Сделаем это красиво и прежде всего разъясняя, вбивая в голову людям, что это нельзя делать», — сказал он.

В 1994 году сам Лукашенко принимал присягу под бело-красно-белым флагом. В августе он пояснил, что «иначе тогда не мог поступить».

«Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: Президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом (мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов). Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть Президентом для всех и законопослушным. Я так и делал», — говорил он.