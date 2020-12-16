Сенат США впервые с 2008 года назначил посла в Беларуси

15 декабря Сенат Конгресса США утвердил Джулию Фишер на должность посла в Беларуси, сообщает ТАСС. Это первый американский дипломат в Минске с 2008 года.

Джулия Фишер работала заместителем постпреда США при НАТО и заместителем помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС. Также у неё есть опыт работы в посольствах в России, Грузии и Украине.

Кандидатуру Фишер в мае 2020 года внёс на рассмотрение президент Дональд Трамп. 5 августа во время выступления перед Комитетом Сената США по международным делам Джулия заявила, что в случае утверждения послом она «использует многолетний дипломатический опыт в этом регионе, чтобы добиваться главной цели США — создавать более безопасный, демократический и процветающий мир для блага американцев».

В 2008 году Вашингтон ввёл санкции в отношении концерна «Белнефтехим» из-за нарушений прав человека в Беларуси. В ответ Минск отозвал посла из Вашингтона и настоял на том, чтобы страну покинул американский дипломат Карен Стюарт. С того времени дипмиссии в обеих странах возглавляли временные поверенные. 20 июля 2020 года Александр Лукашенко назначил Олега Кравченко послом Беларуси в США.

Отношения двух стран со временем улучшились, и в марте 2019 года беларусская сторона сняла ограничение на число американских дипломатов в стране. Госсекретарь США Майкл Помпео посетил Минск 1 февраля 2020 года и заявил, что в ближайшее время США назначат посла в Беларусь.

В октябре Минфин США ввёл санкции против восьмерых граждан Беларуси — силовиков и сотрудников ЦИК.