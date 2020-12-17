Евросоюз ввел третий пакет санкций против беларуских чиновников и предприятий. Список опубликовал официальный Европейский журнал.

В санкционный список попали глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, председатель Гродненского облисполкома, бывший министр здравоохранения Владимир Караник, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий, замминистра информации Павел Легкий, заместитель начальника милиции общественной безопасности в Гродно Виталий Стасюкевич, начальник Советского РУВД города Минска Сергей Калинник, глава Молодечненского РОВД Вадим Пригара, старший инспектор ДФР КГК Артем Дунько, первый заместитель командующего внутренними войсками Игорь Бурмистров, заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шумилин, бизнесмены Николай Воробей и Александр Шакутин.

Санкции ввели против судей Виктории Шабуни, Александра Петраша, Елены Некрасовой, Юлии Густыр, Марины Федоровой, Натальи Дедковой, Елены Живицы, Елены Литвиной и Андрея Лагуновича.

Также под санкции попали: ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод»,ГУ «Главное хозяйственное управление», Dana Holdings, ООО «Синезис», ОАО «МЗКТ», ЗАО «Белтехэкспорт» и «Главное хозяйственное управление» управления делами президента Республики Беларусь.

2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 граждан Беларуси в связи с фальсификациями на выборах, а также насилием и необоснованными арестами после них. 6 ноября Евросоюз ввел санкции в отношении Александра Лукашенко и еще 14 госслужащих.