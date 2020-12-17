Минчанина приговорили к году «домашней химии» за то, что он ударил ногой машину ГАИ; ремонт машины стоил 14 рублей 82 копейки

Суд Центрального района приговорил 46-летнего монтажника из Минска Павла Янковского к году «домашней химии» за то, что он ударил ногой по бамперу машины ГАИ на «марше народной инаугурации» 27 сентября, пишет «Вясна». Янковского признали виновным по части первой статьи 339 УК, его освободили в зале суда.

Как сообщает сайт правозащитников, обвиняемого задержали 30 октября по подозрению в хулиганстве и угрозе насилия в адрес милиционера (статья 364 УК). Обвинение по 364 статье сняли, пока шло следствие. Сумма ремонта повреждений машины ГАИ, которую озвучили на суде, составила 14 рублей 82 копейки.

До суда, пишет «Вясна», Янковский полтора месяца находился в тюрьме в Жодино. Он рассказал правозащитникам, что пока был под стражей, его судили по административному делу об участии в несанкционированной акции 27 сентября и оштрафовали на 810 рублей. В постановлении, по его словам, было написано, что в суд он не явился, хоть в это время был в тюрьме.