Могилевчанина, рисовавшего бело‑красно‑белые флаги на столбах, выследили с помощью служебной собаки. На него завели уголовное дело о вандализме, пишет пресс-служба МВД.

14 декабря сотрудники Департамента охраны получили сообщение о том, что вдоль улиц Борисовской и Лермонтова обнаружена свеженанесенная краска в виде бело-красно-белого флага.

Служебная собака не сходила со следа более полукилометра и привела сотрудников к частному дому, в гараже которого сотрудники обнаружили банку с красной краской и бутылку с эмалью белого цвета, пишет пресс-служба.

Сотрудникам никто не открыл. Через три часа следственно-оперативная группа «выдворила» жильцов из дома.

Задержанными оказались две местные жительницы 1990 и 1999 года рождения и отец одной из них 1968 года рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 341 УК (вандализм).