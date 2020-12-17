Администратора гомельского регионального сообщества обвинили в организации массовых беспорядков, пишет пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 28-летний житель Гомельского района изготовил два «коктейля Молотова», перевез их в центр Гомеля и спрятал в одном из дворов. 10 августа он приехал в район проведения протестных митингов, где познакомился с 25-летним жителем Добруша и 16-летним гомельчанином. Мужчина передал им «коктейли Молотова» для того, чтобы они подожгли стену какого-нибудь дома, а затем стал убеждать их поджечь городской автобус или автозак.

Как утверждает пресс-служба, 28-летний житель района являлся одним из администраторов регионального сообщества в социальной сети и «заодно намеревался снять сенсационное видео о протестах для повышения рейтинга новостной ленты».

Несколько сотрудников милиции обратили внимание на парней, но они стали убегать. Тогда житель Добруша бросил в сторону милиционеров «коктейль Молотова». Стеклянная бутылка упала возле сотрудников и разбилась об асфальт.

28-летнего администратора задержали, на его мобильном телефоне обнаружили аудиозаписи разговора с новыми знакомыми. Несовершеннолетний убежал с места происшествия со вторым «коктейлем Молотова», проехал с ним на такси и выбросил. Житель Добруша также скрылся. Их задержали позднее.

Жителю Гомельского района предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК (организация массовых беспорядков), части 1 статьи 295-3 УК (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), статьи 364 УК (насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел), части 3 статьи 172 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Жителям Добруша и Гомеля предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 УК(участие в массовых беспорядках), части 1 статьи 295-3 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), статьи 364 УК (насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел).