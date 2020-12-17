Опубликованы поправки, позволяющие лишать беларусов гражданства за «экстремизм»

17 декабря на Национальном правовом-портале опубликованы изменения в закон «О гражданстве в Республики Беларусь», в соответствии с которыми можно будет лишить беларуского гражданства. Они вступят в силу через полгода.

Согласно поправкам, гражданство Республики Беларусь может быть утрачено в связи с наличием вступивших в законную силу приговора суда Республики Беларусь, судебного решения по уголовному делу иностранного государства, приговора или иного решения международного трибунала (суда), смешанного трибунала (суда), подтверждающих участие этого лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь.

Под участием в экстремистской деятельности или причинением тяжкого вреда интересам Республики Беларусь понимается совершение в любой форме лицом, достигшим 18-летнего возраста, хотя бы одного из деяний, признанных в Республике Беларусь преступлениями,предусмотренными статьями 124-126, 130-133, 287, 289-2905, 293, 356, 357, 359-3613 УК независимо от места его совершения.

Поправки не распространяются на граждан Беларуси по рождению и тех, кто не отказывался от беларуского гражданства.

Депутат Палаты представителей Мария Василевич анонсировала эти поправки 13 ноября.

В комментарии «Еврорадио» депутат отмечала, что такие меры могут быть «применены только к тем гражданам Беларуси, которые являются ими не по рождению».

«Это значит, те, которые приобрели гражданство: получили регистрацию, вышли замуж за гражданина РБ. Решать будет Департамент МВД по гражданству и миграции, а согласовывать президент. Беларусов, которые родились в Беларуси, это не касается», — сказала Василевич.