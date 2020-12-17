Минчанину камнем разбили окно с «Погоней»; приехавшая на вызов милиция составила на него протокол, пишет Onliner.

Минчанин живет в многоэтажке на улице Фроликова. По его словам, герб провисел на балконе около двух месяцев. 16 декабря неизвестный бросил камень в его окно и разбил стекло. Минчанин вызвал милицию, но у него не только приняли заявление, но и выдали копию протокола и повестку в суд.

В протоколе, составленном на молодого человека, говорится, что он провел пикетирование, не имея на то разрешения.

В УВД Мингорисполкома Onliner подтвердили, что на минчанина составили протокол по статье 23.34 из-за «запрещенной» символики в окне, однако заявление приняли и начали разбирательство.

24 ноября в Волковыске неизвестные разбили окно, к которому был прикреплен герб «Погоня» и выставлен бело-красно-белый флаг. По факту повреждения стекла неизвестными следователи проводили проверку, но, по словам потерпевшего, она приостановлена.

Тем временем в Лиде, на разбивших окно, в котором был выставлен государственный флаг, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (часть первая статьи 339 УК).