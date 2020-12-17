Студенту минского вуза дали два года колонии по делу о насилии над омоновцем

15 декабря суд Советского района Минска приговорил студента одного из минских вузов к двум годам колонии за то, что он ударил омоновца, пишет сайт Верховного суда. Его признали виновным по статье 364 УК.

Как сообщает сайт суда, обвиняемый ударил в лицо сотрудника ОМОНа 17 октября, «чем причинил потерпевшему физическую боль, страдания и телесные повреждения». Сделал он это, по версии суда, чтобы не дать милиционерам охранять общественный порядок «в ходе несанкционированных массовых мероприятий, а также с целью избежания задержания за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 23.34 КоАП».