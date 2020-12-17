Глава КГБ об убийстве Тарайковского: «Вышел — и нагло стоит перед милицией, целенаправленно»

Глава КГБ Иван Тертель выступил перед рабочими и руководством «Гродно Азот». «Наша Ніва» утверждает, что запись разговора есть в распоряжении редакции.

Издание не приводит расшифровку всего разговора, но цитирует некоторые высказывания Тертеля. В частности, глава КГБ говорил об убитом 10 августа в Минске Александре Тарайковском.

«Вокруг поведения силовых структур достаточно много мифов, фейков, обстановка нагнетается специально. Среди вас, пожалуй, есть знакомые, которые пострадали. Товарищ Тарайновский или Тарайковский в Минске погиб. Но кто видел эти снимки, видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел — и нагло стоит перед милицией. Он стоит целенаправленно. Простите меня, кто был в Соединенных Штатах? Останавливается машина, что ты должен сделать? Руки положить на руль. Если ты руки не положил на руль, что с тобой сделают? Пристрелят на месте», — сказал Тертель.

На вопрос о смерти Романа Бондаренко, глава КГБ предложил «не выпячивать ситуацию, пока не разобрались соответствующие органы».

Тертель также сказал, что ведомства готовятся к весне, знают, как будет развиваться ситуация и будут действовать жестко.

«Будем готовиться к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии. Этот непростой период будет [длиться] 1,5-2 года»,-говорил он.

Глава КГБ говорил и о Викторе Бабарико.

«Кукловодов российских вы увидите, товарищ Бабарико пойдет в суд, все это будет гласно и открыто», — сказал Тертель.