Укусившую сотрудницу милиции жительницу Гродно приговорили к двум годам «химии»

Жительницу Гродно Марину Поликарпову, которая укусила сотрудницу милиции, признали виновной в насилии в отношении сотрудниц правоохранительных органов (статья 364 УК) и приговорили к двум годам «химии», пишет «Вясна».

По версии следствия, фармацевт Марина Поликарпова 9 августа принимала участие в несанкционированном мероприятии, а после задержания попыталась покинуть транспортное средство, применив при этом насилие в отношении сотрудницы гродненского ОМОНа — Дарьи Бондарчук и Марии Мазуркевич. Одну из них, женщина укусила, вторую — ударила по лицу.

По результатам судмедэкспертизы у Поликарповой было насчитано 51 телесное повреждение. Мазуркевич и Бондарчук на суде заявили, что «не имеют к ним никакого отношения».

В последнем слове Поликаропова частично признала свою вину:

«Я эмоционально защищала себя и свою жизнь. Конфликт возник из-за того, что Бондарчук и Мазуркевич оскорбили меня в грубой и нецензурной форме. Прошу суд учесть все обстоятельства: ходатайства и мой 35-летний опыт работы».

Прокурор запросил для нее два с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, взыскать по 1500 рублей в пользу потерпевших, 162 рубля госпошлины и возместить 440 рублей и 40 копеек расходов на судмедэкспертизу.