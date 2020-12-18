«БЧБ‑невеста» с детьми уехала из Беларуси

Инна Зайцева, известная как «БЧБ-невеста», уехала с детьми в Киев после ареста мужа. Об этом она рассказала в инстаграме.

— Я покинула территорию РБ сегодня, в четверг. Вывезла детей. Теперь я в Киеве. Вечером сделаю эфир и расскажу, что и как, — написала Зайцева.

14 декабря суд в Минске назначил 13 суток ареста ее мужу Андрею. Его признали виновным в нарушении статьи 23.34 КоАП за флаг, вывешенный на их частном доме в поселке Сокол — это расценили как несанкционированный пикет.

11 декабря супруги пришли в РУВД Октябрьского района давать объяснения по поводу флага, но мужчину задержали и отправили в изолятор на Окрестина. В этот же день суд Заводского района оштрафовал Зайцева на 810 рублей за участие в «Марше гордости» 11 октября.