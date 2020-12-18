Главный редактор «Брестской газеты» попросил не подписываться на издание в 2021 году

Главный редактор негосударственной «Брестской газеты» Виктор Марчук обратился к читателям издания с просьбой отказаться от подписки на первое полугодие 2021 года.

«Дело в том, что в условиях, в которые сегодня пытаются поставить наше издание, мы не уверены, что сможем выполнить свои обязательства перед вами», — начинает свое обращение Марчук. Он напомнил, что «Брестская типография» после 18 лет сотрудничества отказалась продлевать договор на печать газеты с 1 января 2021 года.

Как говорит главный редактор, печатать издание больше негде — лицензия на оказание таких услуг есть только у государственных типографий. «Пока вариантов, где мы могли бы печатать "БГ", не опасаясь, что с нами не проделают такой же трюк, у нас нет», — пишет Марчук.

Также типография перенесла с 1 декабря время начала печати тиража с 09:00 на 15:00. Однако «Белпочта» должна получать «Брестскую газету» не позднее 15:00 согласно договору. Виктор Марчук считает это «очень явной временной нестыковкой, чтобы быть случайностью», и поясняет, что дополнительное соглашение о переносе сдачи тиража брестский филиал «Белпочты» подписывать отказался.

«Благо нам удалось все же договориться доработать 2020 год без особых "шумовых" и эмоциональных эффектов», — пишет главный редактор. Он заявил, что издание, чтобы не попасть на финансовые санкции за неисполнение условий договора решило отказаться от услуг «Белпочты» с 2021 года. «Поэтому, если вы уже подписались на месяц, квартал или первое полугодие 2021 года, пожалуйста, аннулируйте подписку в самое ближайшее время. Нам очень жаль, что тем самым доставили вам лишние хлопоты, но мы считаем, что именно так будет честно, а значит — правильно», — просит Марчук.