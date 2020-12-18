Правительство планирует увеличить расходы бюджета на силовиков и суды в 2021 году

Министерство финансов опубликовало проект закона о республиканском бюджете на 2021 год. Расходы бюджета планируются на уровне 27,35 млрд рублей, а доходы — 23,3 млрд рублей. Дефицит составит почти 4,05 млрд рублей и, как уточнили в Палате представителей, будет профинансирован за счет внутренних резервов.

Правительство намерено увеличить на расходы на национальную оборону на 143 млн рублей (до 1,462 млрд) и на Вооруженные силы на 132 млн рублей (до 1,363 млрд). Также большие суммы выделят на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности. Они получат на 293 млн рублей больше, чем в 2020 году, а общая статья расходов составит 2,772 млрд рублей.

Больше всего увеличится бюджет органов внутренних дел (на 110 млн рублей), пограничной службы (+37,9 млн) и органов и подразделений по ЧС (+37 млн). КГБ получит на 25,3 млн рублей больше, чем в 2020 году, а органы уголовно-исполнительной системы — на 24,61 млн рублей. Также увеличатся расходы на суды на 16,4 млн рублей, на 15 млн больше получит таможня, а органам прокуратуры дадут на 9,62 млн больше, чем годом прежде.